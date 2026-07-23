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Nálada francúzskych podnikateľov stúpla na štvormesačné maximum
Ukazovateľ nálady vo francúzskom spracovateľskom priemysle vzrástol na 101 bodov z júnových 100 bodov.
Autor TASR
Paríž 23. júla (TASR) - Podnikateľská dôvera vo Francúzsku sa v júli zlepšila. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. Index podnikateľskej dôvery, ktorý zostavuje, stúpol na 97 bodov z júnových 95 bodov a dostal sa tak na najvyššiu úroveň od marca. Napriek tomu zostal pod dlhodobým priemerom 100 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zlepšenie celkovej podnikateľskej nálady vo Francúzsku bolo výsledkom posilnenia dôvery v maloobchode. Ukazovateľ nálady v tomto sektore vzrástol na 99 bodov z júnových 91 bodov vďaka prudkému posilneniu zámerov v oblasti objednávok a celkového výhľadu. Atmosféra v odvetví služieb sa tiež zlepšila a indikátor, ktorý ju odzrkadľuje, stúpol na 98 bodov z úrovne 96 bodov. Zlepšila sa dôvera vo všetkých segmentoch okrem informačných a telekomunikačných služieb.
Ukazovateľ nálady vo francúzskom spracovateľskom priemysle vzrástol na 101 bodov z júnových 100 bodov. Podniky priaznivejšie hodnotili doterajšiu produkciu a globálne objednávky. Index dôvery v stavebníctve sa nezmenil a zostal na úrovni 95 bodov. Ukazovateľ hodnotenia zamestnanosti sa tiež nezmenil a zostal vo výške 98 bodov.
Zlepšenie celkovej podnikateľskej nálady vo Francúzsku bolo výsledkom posilnenia dôvery v maloobchode. Ukazovateľ nálady v tomto sektore vzrástol na 99 bodov z júnových 91 bodov vďaka prudkému posilneniu zámerov v oblasti objednávok a celkového výhľadu. Atmosféra v odvetví služieb sa tiež zlepšila a indikátor, ktorý ju odzrkadľuje, stúpol na 98 bodov z úrovne 96 bodov. Zlepšila sa dôvera vo všetkých segmentoch okrem informačných a telekomunikačných služieb.
Ukazovateľ nálady vo francúzskom spracovateľskom priemysle vzrástol na 101 bodov z júnových 100 bodov. Podniky priaznivejšie hodnotili doterajšiu produkciu a globálne objednávky. Index dôvery v stavebníctve sa nezmenil a zostal na úrovni 95 bodov. Ukazovateľ hodnotenia zamestnanosti sa tiež nezmenil a zostal vo výške 98 bodov.