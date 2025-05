Nálada francúzskych spotrebiteľov klesla v máji na 5-mesačné minimum

Paríž 23. mája (TASR) - Nálada francúzskych spotrebiteľov sa v máji nečakane znížila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za päť mesiacov. Dôvodom sú zvýšené obavy domácností v súvislosti s vývojom ekonomiky, finančnej situácie a nezamestnanosti. Uviedol to v piatok francúzsky štatistický úrad INSEE. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Štatistici uviedli, že index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v máji 88 bodov oproti aprílovej úrovni 91 bodov. To je najnižšia úroveň spotrebiteľskej nálady od decembra minulého roka. Výsledok prekvapil aj ekonómov, ktorí očakávali zlepšenie nálady a index na úrovni 93 bodov.



Prieskum INSEE ukázal, že sa výrazne zvýšili obavy spotrebiteľov, čo sa týka nezamestnanosti. Príslušný čiastkový index dosiahol podľa portálu tradingeconomics 61 bodov, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od mája 2015. V apríli dosiahol tento čiastkový index 52 bodov. Spotrebitelia tak reagovali na správy väčšieho počtu veľkých spoločnosti, vrátane oceliarní ArcelorMittal či výrobcu mikročipov STMicroelectronics, o prepúšťaní.



Na náladu spotrebiteľov negatívne pôsobia aj obavy z obchodného konfliktu medzi USA a Európskou úniou, čo by sa mohlo odraziť na vývoji francúzskej ekonomiky. Medzi spotrebiteľmi sa zvýšili aj obavy z inflácie, ako aj zo zhoršenia vlastnej finančnej situácie.