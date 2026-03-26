Nálada francúzskych spotrebiteľov klesla na štvormesačné minimum
Autor TASR
Paríž 26. marca (TASR) - Dôvera spotrebiteľov vo Francúzsku sa v marci zhoršila. Index spotrebiteľskej nálady, ktorý vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny INSEE, klesol na 89 bodov z februárovej hodnoty 91 bodov. Oslabil sa tak na najnižšiu úroveň od novembra minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Francúzske domácnosti sú pesimistickejšie, pokiaľ ide o ich budúcu osobnú finančnú situáciu. Ukazovateľ týchto očakávaní sa znížil na -12 bodov z februárových -8 bodov. Klesol aj index hodnotenia schopnosti sporiť v súčasnosti na 23 bodov z 24 bodov aj ukazovateľ očakávanej schopnosti sporiť v budúcnosti na 16 bodov z úrovne 17 bodov. Zhoršil sa aj indikátor očakávaní v otázke budúceho vývoja životnej úrovne v krajine na -62 bodov z februárových -55 bodov.
Prudko sa však zmenšil počet Francúzov, ktorí predpokladajú, že v najbližších 12 mesiacoch sa zrýchli rast cien. Index očakávaného rastu cien klesol na -1 bod z februárovej úrovne -29 bodov. Ukazovateľ obáv z nezamestnanosti v budúcnosti sa takisto oslabil, a to na 47 bodov z hodnoty 48 bodov. Mierne však klesol počet francúzskych spotrebiteľov, ktorí si myslia, že teraz je vhodný čas na veľké nákupy. Ukazovateľ ochoty robiť v súčasnosti veľké nákupy sa oslabil na -29 bodov z úrovne -28 bodov.
