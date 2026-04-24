Nálada francúzskych spotrebiteľov klesla najprudšie za viac než 4 roky
Pričom sa dostala na takmer trojročné minimum.
Autor TASR
Paríž 24. apríla (TASR) - Nálada francúzskych spotrebiteľov zaznamenala tento mesiac prudký pokles, najvýraznejší za viac než štyri roky, pričom sa dostala na takmer trojročné minimum. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE, ktoré priniesli agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v apríli 84 bodov oproti marcovej hodnote 89 bodov. Je to najprudší pokles nálady spotrebiteľov od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022, pričom index dosiahol najnižšiu hodnotu od mája 2023. Analytici oslovení agentúrou Reuters s poklesom počítali, očakávali však, že dôvera spotrebiteľov klesne miernejšie a index dosiahne 88 bodov.
„V apríli sa prudko zhoršilo najmä hodnotenie spotrebiteľov, čo sa týka ich finančnej situácie, ako predchádzajúcej, tak aj tej nasledujúcej,“ uviedli štatistici. Zhoršilo sa aj hodnotenie spotrebiteľov v súvislosti s vývojom inflácie.
