Nálada francúzskych spotrebiteľov sa udržala na stabilnej úrovni

Paríž 28. apríla (TASR) - Spotrebiteľská dôvera vo Francúzsku sa udržala tento mesiac na marcovej úrovni a nepotvrdila tak očakávania, ktoré naznačovali pokles. Uviedol to v stredu francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil predbežné údaje.



Podľa úradu dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v apríli 94 bodov, čo je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcom mesiaci. Naďalej však zotrváva pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov.



Domácnosti sú na jednej strane pesimistickejšie, čo sa týka ich budúcej finančnej situácie, na druhej strane, ich pesimizmus z pohľadu realizovania väčších nákupov klesol. Podindex poukazujúci na finančné očakávania domácností klesol z marcovej hodnoty -4 body na -8 bodov. Podindex sledujúci ochotu spotrebiteľov realizovať väčšie nákupy vzrástol z -14 na -12 bodov.



Navyše, podindex zamestnanosti sa udržal na úrovni 67 bodov. To je stále vysoká úroveň, ktorá poukazuje na to, že veľký počet Francúzov sa obáva straty pracovného miesta.