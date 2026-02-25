< sekcia Ekonomika
Nálada francúzskych spotrebiteľov sa vo februári mierne zvýšila
Očakávania domácností týkajúce sa ich finančnej situácie aj životnej úrovne sa totiž zlepšili.
Autor TASR
Paríž 25. februára (TASR) - Nálada francúzskych spotrebiteľov sa vo februári mierne zvýšila. Očakávania domácností týkajúce sa ich finančnej situácie aj životnej úrovne sa totiž zlepšili. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery sa mierne zvýšil na 91 bodov z januárových 90 bodov, uviedol francúzsky štatistický úrad INSEE. Analytici počítali s jeho stagnáciou na úrovni 90 bodov.
Prieskum INSEE ukázal, že očakávania spotrebiteľov týkajúce na ich budúcej finančnej situácie sa zlepšili, pričom príslušný index vzrástol na -8 bodov z -12 bodov. Index hodnotenia ich minulej finančnej situácie zostal na úrovni -21 bodov.
Podiel domácností, ktoré si myslia, že je vhodný čas na veľké nákupy, zostal negatívny. Príslušný index stagnoval na úrovni -28 bodov.
Domácnosti takisto lepšie hodnotili svoju možnosť sporiť, aktuálnu aj budúcu. Index súčasnej možnosti sporiť stúpol o 4 body na 24 bodov a index budúcej schopnosti sporiť sa zvýšil o 2 body na 17 bodov.
Index očakávaní týkajúci sa vývoja životnej úrovne vzrástol o 3 body na -54 bodov, zatiaľ čo hodnotenie aktuálnej životnej úrovne sa mierne zlepšilo na -69 bodov.
Obavy domácností z nezamestnanosti mierne vzrástli, keď príslušný indikátor vzrástol o 2 body na 48 bodov.
Podiel domácností, ktoré očakávajú zrýchlenie rastu cien v najbližších 12 mesiacoch, výrazne klesol. Zároveň sa znížil aj podiel domácností, ktoré pocítili prudký rast cien za uplynulý rok.
