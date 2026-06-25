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Nálada francúzskych spotrebiteľov sa v júni vrátila k rastu
Index spotrebiteľskej dôvery vo Francúzsku dosiahol v júni 84 bodov.
Autor TASR
Paríž 25. júna (TASR) - Po tom, ako v máji klesla na viac než trojročné minimum, sa nálada francúzskych spotrebiteľov tento mesiac zlepšila. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené najnovšie údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE. Informovala o tom agentúra DPA.
Index spotrebiteľskej dôvery vo Francúzsku dosiahol v júni 84 bodov. Vrátil sa tak na úroveň z apríla. V máji klesol na 82 bodov, čo bola najnižšia hodnota od marca 2023.
Júnové údaje sú zároveň lepšie, než očakávali analytici, ktorí počítali s rastom indexu na 83 bodov. Napriek tomu však index zostáva pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov.
Zlepšili sa očakávania spotrebiteľov v súvislosti s ich finančnou situáciou v nasledujúcich 12 mesiacoch. Príslušný index vzrástol z -19 bodov v máji na -16 bodov. Rast zaznamenal aj čiastkový index poukazujúci na vývoj finančnej situácie spotrebiteľov za predchádzajúcich 12 mesiacov. Dosiahol -28 bodov oproti -29 bodov v máji.
Index spotrebiteľskej dôvery vo Francúzsku dosiahol v júni 84 bodov. Vrátil sa tak na úroveň z apríla. V máji klesol na 82 bodov, čo bola najnižšia hodnota od marca 2023.
Júnové údaje sú zároveň lepšie, než očakávali analytici, ktorí počítali s rastom indexu na 83 bodov. Napriek tomu však index zostáva pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov.
Zlepšili sa očakávania spotrebiteľov v súvislosti s ich finančnou situáciou v nasledujúcich 12 mesiacoch. Príslušný index vzrástol z -19 bodov v máji na -16 bodov. Rast zaznamenal aj čiastkový index poukazujúci na vývoj finančnej situácie spotrebiteľov za predchádzajúcich 12 mesiacov. Dosiahol -28 bodov oproti -29 bodov v máji.