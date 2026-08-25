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Nálada francúzskych spotrebiteľov sa v auguste nemenila
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v auguste 86 bodov, rovnakú hodnotu ako v júli.
Autor TASR
Paríž 25. augusta (TASR) - Nálada francúzskych spotrebiteľov zotrvala v auguste na úrovni z predchádzajúceho mesiaca, v ktorom dosiahla štvormesačné maximum. Naďalej je to však úroveň výrazne pod dlhodobým priemerom. Uviedol to v utorok francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v auguste 86 bodov, rovnakú hodnotu ako v júli. Napriek tomu, že je to najvyššia hodnota indexu od marca tohto roka, drží sa naďalej hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje index na úrovni 100 bodov. Navyše, augustová hodnota indexu zaostala za očakávaniami, keďže analytici počítali s jeho miernym rastom na 87 bodov.
Na podobnej úrovni ako v júli, iba s miernymi odchýlkami, boli takmer všetky čiastkové indexy. Minimálnu zmenu oproti júlu zaznamenal podindex súčasnej finančnej situácie spotrebiteľov, ako aj čiastkový index poukazujúci na ich finančnú situáciu v minulých 12 mesiacoch či podindex očakávaní finančnej situácie v nasledujúcich 12 mesiacoch.
Mierne sa zvýšila neochota pre veľké nákupy, zatiaľ čo plány ďalej sporiť dosiahli nové historické maximum. To predstavuje index na úrovni 47 bodov, zatiaľ čo v júli dosiahol 45 bodov. Navyše, vzrástli obavy z nezamestnanosti. Príslušný čiastkový index sa zvýšil z 55 na 58 bodov.
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v auguste 86 bodov, rovnakú hodnotu ako v júli. Napriek tomu, že je to najvyššia hodnota indexu od marca tohto roka, drží sa naďalej hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje index na úrovni 100 bodov. Navyše, augustová hodnota indexu zaostala za očakávaniami, keďže analytici počítali s jeho miernym rastom na 87 bodov.
Na podobnej úrovni ako v júli, iba s miernymi odchýlkami, boli takmer všetky čiastkové indexy. Minimálnu zmenu oproti júlu zaznamenal podindex súčasnej finančnej situácie spotrebiteľov, ako aj čiastkový index poukazujúci na ich finančnú situáciu v minulých 12 mesiacoch či podindex očakávaní finančnej situácie v nasledujúcich 12 mesiacoch.
Mierne sa zvýšila neochota pre veľké nákupy, zatiaľ čo plány ďalej sporiť dosiahli nové historické maximum. To predstavuje index na úrovni 47 bodov, zatiaľ čo v júli dosiahol 45 bodov. Navyše, vzrástli obavy z nezamestnanosti. Príslušný čiastkový index sa zvýšil z 55 na 58 bodov.