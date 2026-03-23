Nálada holandských spotrebiteľov klesla najvýraznejšie za štyri roky
Autor TASR
Amsterdam 23. marca (TASR) - Nálada holandských spotrebiteľov zaznamenala v marci výrazný pokles. Dosiahla najnižšiu úroveň za pol roka, navyše, rozsah poklesu bol najvýraznejší za ostatné štyri roky. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje holandského štatistického úradu.
Index spotrebiteľskej dôvery v Holandsku dosiahol v marci -30 bodov oproti februárovej hodnote -24 bodov. Je to najnižšia úroveň spotrebiteľskej dôvery v holandskú ekonomiku od septembra minulého roka, pričom rozsah poklesu bol najvýraznejší od jari 2022.
Výrazne sa zhoršilo hodnotenie ekonomickej situácie. Spotrebitelia negatívne hodnotia vývoj ekonomiky v minulom období a sú pesimistickí aj v súvislosti s odhadmi jej ďalšieho vývoja.
Čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie klesol na -54 bodov z februárovej úrovne -42 bodov. V prípade hodnotenia vývoja ekonomiky za ostatných 12 mesiacov index dosiahol -55 bodov oproti -47 bodom vo februári a čiastkový index ekonomických očakávaní klesol z -38 na -52 bodov.
