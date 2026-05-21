Nálada holandských spotrebiteľov klesla najnižšie za viac ako tri roky
Autor TASR
Amsterdam 21. mája (TASR) - Nálada spotrebiteľov v Holandsku sa v máji zhoršila. Index spotrebiteľskej dôvery sa znížil na -46 bodov z aprílových -44 bodov. Jeho hodnota sa tak dostala na najnižšiu úroveň od januára 2023. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil holandský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Holandskí spotrebitelia hodnotili ekonomickú situáciu rovnako negatívne ako v apríli. Ukazovateľ, ktorý to odzrkadľuje, sa medzimesačne nezmenil a zostal na úrovni -72 bodov. V porovnaní s aprílom sa zhoršila ochota Holanďanov robiť veľké nákupy. Indikátor ochoty nakupovať sa oslabil na -28 bodov z aprílových -26 bodov.
Holandský štatistický úrad však zároveň vo štvrtok informoval, že miera nezamestnanosti v krajine sa v apríli znížila na 3,9 % z marcovej úrovne 4 %. Nezamestnanosť tak klesla najnižšie za osem mesiacov. Počet ľudí bez práce v Holandsku sa v apríli zmenšil na 397.000 z marcových 407.000.
