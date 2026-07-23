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Nálada holandských spotrebiteľov pokračovala v júli v raste
Napriek pokračujúcemu zlepšovaniu nálady medzi holandskými spotrebiteľmi naďalej prevláda pesimizmus, na ktorý poukazuje index v mínusových číslach.
Autor TASR
Amsterdam 23. júla (TASR) - Nálada holandských spotrebiteľov pokračovala tento mesiac v raste, napriek tomu zostáva hlboko pod dlhodobým priemerom. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje holandského štatistického úradu.
Štatistici uviedli, že index spotrebiteľskej dôvery v Holandsku dosiahol v júli -35 bodov oproti júnovej hodnote -39 bodov a májovej úrovni -46 bodov. To bola najnižšia úroveň dôvery spotrebiteľov v ekonomiku od januára 2023.
Napriek pokračujúcemu zlepšovaniu nálady medzi holandskými spotrebiteľmi naďalej prevláda pesimizmus, na ktorý poukazuje index v mínusových číslach. Navyše, je stále hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje index na úrovni -11 bodov.
V júli boli spotrebitelia o niečo menej pesimistickí, čo sa týka celkovej ekonomickej klímy. Príslušný index dosiahol -59 bodov a oproti júnu sa zvýšil o päť bodov. Vzrástla aj ochota nakupovať. Príslušný čiastkový index sa zvýšil z -22 bodov v júni na -19 bodov.
Štatistici uviedli, že index spotrebiteľskej dôvery v Holandsku dosiahol v júli -35 bodov oproti júnovej hodnote -39 bodov a májovej úrovni -46 bodov. To bola najnižšia úroveň dôvery spotrebiteľov v ekonomiku od januára 2023.
Napriek pokračujúcemu zlepšovaniu nálady medzi holandskými spotrebiteľmi naďalej prevláda pesimizmus, na ktorý poukazuje index v mínusových číslach. Navyše, je stále hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje index na úrovni -11 bodov.
V júli boli spotrebitelia o niečo menej pesimistickí, čo sa týka celkovej ekonomickej klímy. Príslušný index dosiahol -59 bodov a oproti júnu sa zvýšil o päť bodov. Vzrástla aj ochota nakupovať. Príslušný čiastkový index sa zvýšil z -22 bodov v júni na -19 bodov.