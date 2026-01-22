< sekcia Ekonomika
Nálada holandských spotrebiteľov sa v januári zhoršila
Holandskí spotrebitelia pesimistickejšie hodnotia ekonomickú situáciu v uplynulých 12 mesiacoch. Indikátor tohto hodnotenia sa oslabil na -49 bodov z úrovne -46 bodov.
Autor TASR
Amsterdam 22. januára (TASR) - Dôvera holandských spotrebiteľov sa v januári zhoršila. Index, ktorý ju odzrkadľuje, klesol na úroveň -23 bodov z decembrových -21 bodov, čo signalizuje ďalšie zhoršenie nálady domácností v krajine. Výrazne sa zhoršili predovšetkým názory na ekonomické prostredie a ich ukazovateľ sa znížil na -40 bodov z decembrovej hodnoty -35 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Holandskí spotrebitelia pesimistickejšie hodnotia ekonomickú situáciu v uplynulých 12 mesiacoch. Indikátor tohto hodnotenia sa oslabil na -49 bodov z úrovne -46 bodov. Ukazovateľ očakávaní na najbližších 12 mesiacov v januári tiež klesol, a to na -32 bodov z hodnoty -24 bodov v záverečnom mesiaci vlaňajška.
Domácnosti v Holandsku mierne lepšie hodnotia svoju finančnú situáciu počas uplynulého roka, hoci očakávania vo finančnej oblasti na nasledujúcich 12 mesiacov sa zhoršili. Zároveň si v januári viac Holanďanov ako v decembri myslí, že teraz nie je vhodný čas na veľké nákupy.
