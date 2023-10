Nálada holandských spotrebiteľov sa zlepšila na 5-mesačné maximum

Amsterdam 23. októbra (TASR) - Nálada holandských spotrebiteľov je naďalej negatívna, v porovnaní so septembrom sa však tento mesiac o niečo zlepšila a dosiahla najvyššiu úroveň za päť mesiacov. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje holandského štatistického úradu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v októbri -38 bodov. To znamená mierne zlepšenie, keďže v septembri to bolo -39 bodov. Holanďania sú o niečo menej pesimistickí v súvislosti s celkovou situáciou ekonomiky, ako aj pri ochote nakupovať.



Októbrový údaj predstavuje najlepší výsledok od mája tohto roka. Napriek tomu je to stále výrazne pod 20-ročným priemerom. Ten predstavuje hodnotu -10 bodov.



Nálada spotrebiteľov v súvislosti s celkovou ekonomickou situáciou v krajine sa mierne zlepšila, keď v septembri príslušný index dosiahol -57 bodov a v októbri -56 bodov. Zlepšili sa aj očakávania vývoja ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch. Minulý mesiac dosiahol príslušný čiastkový index -39 bodov, teraz to bolo -37 bodov.



Podobne sa vyvíjal čiastkový index poukazujúci na ochotu Holanďanov nakupovať. V septembri dosiahol -28 bodov, v októbri -27 bodov.