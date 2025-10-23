< sekcia Ekonomika
Nálada holandských spotrebiteľov vzrástla
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v októbri -27 bodov.
Autor TASR
Amsterdam 23. októbra (TASR) - Nálada holandských spotrebiteľov sa v októbri zlepšila, pričom rozsah rastu bol najvýraznejší za takmer dva roky. Zlepšilo sa hodnotenie celkovej ekonomickej situácie a navyše, Holanďania nie sú takí pesimistickí ako v predchádzajúcom období, čo sa týka ochoty nakupovať. Údaje holandského štatistického úradu zverejnil vo štvrtok portál RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v októbri -27 bodov. V predchádzajúcom mesiaci predstavoval -32 bodov. Nálada holandských spotrebiteľov je tak najlepšia v tomto roku, pričom rozsah zlepšenia je najvýraznejší od novembra 2023, aj keď index zotrval pod 20-ročným priemerom. Ten predstavuje hodnota indexu -10 bodov.
Zlepšilo sa hodnotenie celkovej ekonomickej klímy, pričom príslušný čiastkový index vzrástol z -53 na -46 bodov. Holandské domácnosti hodnotili lepšie než v septembri vývoj ekonomiky za predchádzajúcich 12 mesiacov a zlepšili sa aj ich očakávania vývoja ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch.
Okrem toho vzrástol čiastkový index ochoty nakupovať. Zatiaľ čo v septembri dosiahol -18 bodov, v októbri predstavoval -14 bodov. Navyše, podľa spotrebiteľov je október menej nepriaznivým obdobím na uskutočnenie väčších nákupov, než bol mesiac september.
