Nálada holandských výrobcov dosiahla v júni rekordnú úroveň

29. júna (TASR) - Nálada holandských výrobcov zaznamenala v júni výrazný rast, pričom dosiahla historické maximum. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje holandského štatistického úradu.



Index dôvery výrobcov dosiahol v júni 11,5 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval 8,8 bodu. To je najvyššia hodnota od roku 1985, keď úrad začal so zverejňovaním príslušných údajov.



Producenti sú o niečo optimistickejší, čo sa týka nových objednávok. Okrem toho sa zvýšil počet výrobcov, ktorí počítajú s rastom produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch. Čo sa týka jednotlivých odvetví, nálada výrobcov sa zlepšila v strojárskom, lesníckom či stavebnom sektore.