Nálada investorov v eurozóne je najlepšia za viac ako 3 roky

Berlín 10. mája (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa prudko zvýšila a je najlepšia za viac ako tri roky. To signalizuje, že ekonomika regiónu sa zrejme už dostala z recesie spôsobenej koronakrízou.



Index dôvery investorov v ekonomiku eurozóny inštitútu Sentix v máji stúpol na 21 bodov z 13,1 bodu v apríli. To je najviac od marca 2018. Ekonómovia počítali s nárastom indexu len na 14 bodov.



Index hodnotenia aktuálnej situácie vzrástol na 6,3 bodu z -6,5 % a je na najvyššej úrovni od mája 2019. Index očakávaní vyskočil na rekordné maximum 36,8 bodu z 34,8 bodu.



"Situácia v ekonomike eurozóny pokračuje v zlepšovaní," uviedli experti inštitútu Sentix a dodali, že "recesia spôsobená koronakrízou je prekonaná".



Vývoj je prekvapivý a podľa inštitútu ukazuje, že mimoriadne expanzívna menová a fiškálna politika majú skutočne pozitívny vplyv na reálnu ekonomiku. Podľa think tanku sa však množia signály, že ekonomika eurozóny je prestimulovaná.



Prieskum Sentixu ukázal, že nemecká ekonomika je mimoriadne robustná aj napriek pokračujúcim protiepidemickým reštrikciám. Index dôvery investorov v nemeckú ekonomiku vzrástol tretí mesiac po sebe a dostal sa na 26,1 bodu, čo je najviac od marca 2018. Index hodnotenia aktuálnej situácie stúpol na 2-ročné maximum 15,3 bodu a index očakávaní na rekordné maximum 37,5 bodu.