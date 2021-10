Nálada investorov v eurozóne klesla v októbri na polročné minimum

Frankfurt nad Mohanom 4. októbra (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa zhoršila aj v októbri, tretí mesiac po sebe, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za šesť mesiacov. Investori sú pesimistickejší, čo sa týka súčasnej situácie aj ďalšieho vývoja. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu Sentix.



Index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch eurozóny, dosiahol v októbri 16,9 bodu oproti 19,6-bodovej úrovni v septembri. Októbrový údaj predstavuje najnižšiu dôveru investorov od apríla tohto roka.



Zároveň to znamená výraznejšie zhoršenie nálady investorov v porovnaní s odhadmi ekonómov. Ako informovala agentúra Reuters, ekonómovia počítali s poklesom indexu na 18,6 bodu.



Výrazný pokles zaznamenal najmä podindex súčasnej situácie. Dosiahol 26,3 bodu oproti 30,8 bodu v septembri.



Klesol aj podindex očakávaní investorov, ktorý sa zároveň dostal na takmer 1,5-ročné minimum. Zatiaľ čo v septembri predstavoval 9 bodov, v októbri dosiahol 8 bodov, čo bola najnižšia úroveň od mája 2020. Inštitút Sentix uskutočnil prieskum na vzorke 1067 investorov v období od 30. septembra do 2. októbra.