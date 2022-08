Nálada investorov v eurozóne sa v auguste mierne zlepšila

Berlín 8. augusta (TASR) - Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny sa tento mesiac mierne zlepšila, obavy z recesie však pretrvávajú naďalej. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Index dôvery investorov inštitútu Sentix v eurozóne dosiahol v auguste -25,2 bodu oproti júlovej hodnote -26,4 bodu. Zaostal tak za odhadom analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s rastom indexu na -24,7 bodu.



"Ekonomická situácia v eurozóne zostáva zložitá," povedal riaditeľ inštitútu Sentix Manfred Hübner. Ako dodal, index síce vzrástol, je to však iba mierny rast, ktorý nesignalizuje výrazné zlepšenie situácie. "Ešte stále je pravdepodobnosť recesie v eurozóne veľmi vysoká," povedal Hübner, pričom poukázal na nízku dôveru spotrebiteľov, vysokú infláciu a ceny energií.



Čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne dosiahol v auguste -16,3 bodu. To je síce zlepšenie oproti júlovej hodnote, avšak opäť iba mierne, keď v júli dosiahol index -16,5 bodu, čo bola najnižšia úroveň od marca 2021.



Vzrástol aj čiastkový index očakávaní. S hodnotou -33,8 bodu sa však drží v blízkosti júlovej hodnoty, ktorá bola najnižšia od decembra 2008.



Zvlášť nepriaznivo sa vyvíja situácia v Nemecku, najväčšej ekonomike Európskej únie. Index dôvery nemeckých investorov klesol v auguste na -24,4 bodu, čo je najnižšia hodnota indexu od mája 2020. Sentix uskutočnil prieskum na vzorke 1262 investorov v období od 4. do 6. augusta.