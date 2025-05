Nálada investorov v eurozóne sa v máji zlepšila viac, než sa očakávalo

Brusel/Berlín 5. mája (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa tento mesiac zotavila viac, než sa očakávalo, po prudkom zhoršení v minulom mesiaci spôsobenom clami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Naďalej však zostáva na nízkej úrovni, ako ukázal prieskum inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Index nálady investorov v eurozóne stúpol v máji na -8,1 bodu z aprílových -19,5 bodu, uviedol Sentix. Ekonómovia počítali so zvýšením indexu len na -12,5 bodu.



Index súčasnej situácie sa prekvapivo zlepšil na -19,3 bodu a dostal sa na najvyššiu úroveň od augusta 2024. Naďalej však zostáva v záporných hodnotách. Index očakávaní vyskočil o 19,6 bodu na 3,8 bodu.



„Je to pozoruhodné, pretože to ukazuje, že investori sa vo veľkej miere prestali obávať z recesie, čo vyjadrili v minulom mesiaci,“ uviedol Sentix vo svojom vyhlásení.



V Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou v Európe, pomohla pokojná reakcia tiež k výraznému zlepšeniu očakávaní, pričom príslušný index vyskočil o viac ako 20 bodov na úroveň 5,5 bodu.



„Hlavnými obeťami Trumpovej colnej politiky sú ekonomika USA a do určitej miery aj ekonomiky Číny a Švajčiarska,“ uviedol Sentix. „Obdobie neistoty sa však zrejme ešte neskončilo.“