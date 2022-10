Nálada investorov v eurozóne sa zhoršila, tretí mesiac po sebe

Berlín 10. októbra (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa v októbri, tretí mesiac po sebe, zhoršila a dostala sa na najnižšiu úroveň od mája 2020. To signalizuje, že región smeruje do hlbokej recesie.



Index dôvery investorov inštitútu Sentix pre eurozónu v októbri klesol na -38,3 bodu z -31,8 bodu v septembri. Analytici počítali so znížením na -34,7 bodu.



Index očakávaní padol na -41 bodov z -37 bodov a dostal sa na najnižšiu úroveň od decembra 2008, keď vrcholila finančná kríza spôsobená kolapsom americkej banky Lehman Brothers.



Index hodnotenia aktuálnej situácie si pohoršil na -35,5 bodu z -26,5 bodu a dostal sa najnižšie od augusta 2020.



"Pretrvávajúca neistota týkajúca sa plynu a energetickej situácie v zime sa nezmenšila," uviedol šéf Sentixu Manfred Hübner. Naopak, útoky na plynovody Nord Stream situáciu ešte zhoršili. Ďalším faktorom je zvýšená pravdepodobnosť eskalácie vojenského konfliktu na Ukrajine, dodal Hübner.