Nálada investorov v eurozóne sa zlepšila prvýkrát od začiatku vojny

Berlín/Brusel 7. júna (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa tento mesiac zlepšila prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu. Mnoho firiem totiž nepocítilo tak výrazný vplyv inflácie a problémov s dodávkami, ako sa obávalo, ukázal prieskum inštitútu Sentix.



Index dôvery investorov pre eurozónu v júni stúpol na -15,8 bodu z -22,6 bodu v máji, keď sa index dostal najnižšie od júna 2020. Ekonómovia počítali so zlepšením len na -20 bodov.



Index hodnotenia aktuálnej situácie v júni vzrástol na -7,3 bodu z -10,5 bodu v máji a index očakávaní na -24 bodov z -34 bodov.



Ak keď sa index očakávaní aj hodnotenia aktuálnej situácie na prvý pohľad výrazne zvýšili, "je nepravdepodobné, že by to znamenalo obrat", uviedol šéf inštitútu Sentix Manfred Hübner.