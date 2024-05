Nálada investorov v Nemecku sa v máji zlepšila viac, než sa čakalo

Berlín 14. mája (TASR) - Nálada investorov v Nemecku zaznamenala tento mesiac rast, pričom zlepšenie bolo výraznejšie, než sa očakávalo. Poukázali na to v utorok zverejnené výsledky prieskumu nemeckého ekonomického inštitútu ZEW. Informovala o tom agentúra Reuters.



Index dôvery nemeckých investorov, ktorý predstavuje očakávania investorov v najbližších šiestich mesiacoch, dosiahol v máji 47,1 bodu oproti 42,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Analytici oslovení agentúrou Reuters so zlepšením nálady počítali, očakávali však, že index sa zvýši na 46 bodov.



Zlepšilo sa hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie a pozitívnejšie sú aj očakávania vývoja ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch, uviedol na margo výsledkov šéf ZEW Achim Wambach. Ako dodal, prispeli k tomu údaje o vývoji nemeckej ekonomiky za 1. kvartál. Napríklad čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie v Nemecku dosiahol -72,3 bodu, zatiaľ čo pred mesiacom to bolo -79,2 bodu.