Nálada írskych spotrebiteľov sa v máji zlepšila
Autor TASR
Dublin 26. mája (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v Írsku sa v máji posilnila vďaka zmierneniu rastu cien energií a vládnym podporným opatreniam. Index nálady spotrebiteľov, ktorý zostavuje Írska liga úverových družstiev (ILCU), stúpol na 59,4 bodu z aprílových 53,3 bodu. Vymazala sa tak viac ako polovica jeho poklesu v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zlepšeniu nálady írskych spotrebiteľov pomohli správy o tom, že stav verejných financií krajiny je lepší, ako sa predpokladalo. To podporilo očakávania ďalšej vládnej podpory domácnostiam a firmám.
Posilnili sa všetky ukazovatele indexu spotrebiteľskej dôvery, pričom najviac sa zlepšilo hodnotenie situácie na trhu práce. Írski spotrebitelia sú zároveň menej negatívni v hodnotení výhľadu svojej finančnej situácie aj v oblasti plánov výdavkov. Hodnota indexu nálady spotrebiteľov v Írsku však zostáva hlboko pod dlhodobým priemerom 83,3 bodu, čo signalizuje pokračovanie tlakov v oblasti životných nákladov.
