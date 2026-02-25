< sekcia Ekonomika
Nálada írskych spotrebiteľov stúpla na 11-mesačné maximum
Írski spotrebitelia mierne lepšie hodnotia súčasné ekonomické podmienky a vzrástli aj ich očakávania v oblasti vývoja situácie na trhu práce.
Autor TASR
Dublin 25. februára (TASR) - Ekonomická dôvera írskych spotrebiteľov sa vo februári zlepšila. Ukázal to prieskum banky Credit Union, ktorého výsledky zverejnila v stredu. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje, stúpol na 65,2 bodu z januárovej hodnoty 64,7 bodu. Nálada spotrebiteľov v krajine sa tak zlepšila už štvrtý mesiac v rade a index, ktorý ju odzrkadľuje, stúpol na najvyššiu úroveň od marca minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Írski spotrebitelia mierne lepšie hodnotia súčasné ekonomické podmienky a vzrástli aj ich očakávania v oblasti vývoja situácie na trhu práce. Respondenti však horšie hodnotili finančnú situáciu svojich domácností.
Dôveru írskych spotrebiteľov podľa ekonóma Austina Hughesa podporili pozitívne údaje o vývoji hrubého domáceho produktu v závere minulého roka, ale aj správa o tom, že farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk bude v Írsku vyrábať svoje tabletky na chudnutie pre trhy mimo USA.