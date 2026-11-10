< sekcia Ekonomika
Nálada malých podnikov v USA sa v októbri zhoršila
Celkový index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, v októbri klesol na 97,8 bodu zo septembrových 97,9 bodu a dostal sa najnižšie od júna.
Autor TASR
Washington 10. novembra (TASR) - Dôvera malých podnikov v USA sa v októbri oslabila. Ako najväčší problém firmy naďalej pociťovali nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Ukázal to prieskum americkej Národnej federácie nezávislých podnikov (NFIB), ktorého výsledky zverejnila v utorok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Celkový index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, v októbri klesol na 97,8 bodu zo septembrových 97,9 bodu a dostal sa najnižšie od júna. Nenaplnilo sa však očakávanie trhu, že sa oslabí ešte trochu viac, a to na 97,7 bodu.
„Nálada malých podnikov sa v októbri len málo zmenila, keďže majitelia sa vyrovnávali s pretrvávajúcimi ťažkosťami, hoci nastal aj určitý povzbudivý vývoj,“ uviedol hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg.
Podiel firiem, ktoré za najvážnejší problém považujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, síce klesol o jeden percentuálny bod (p. b.) na 25 %, ale najčastejšie spomínanou prekážkou zostal už štvrtý mesiac v rade. Druhým najčastejšie uvádzaným problémom boli dane (21 %). Avšak po dvoch mesiacoch poklesu sa zlepšili očakávania v oblasti podnikateľských podmienok. Zlepšenie v najbližšom polroku očakáva 8 % majiteľov malých amerických firiem, čo je o 2 p. b. viac ako v septembri.
Celkový index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, v októbri klesol na 97,8 bodu zo septembrových 97,9 bodu a dostal sa najnižšie od júna. Nenaplnilo sa však očakávanie trhu, že sa oslabí ešte trochu viac, a to na 97,7 bodu.
„Nálada malých podnikov sa v októbri len málo zmenila, keďže majitelia sa vyrovnávali s pretrvávajúcimi ťažkosťami, hoci nastal aj určitý povzbudivý vývoj,“ uviedol hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg.
Podiel firiem, ktoré za najvážnejší problém považujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, síce klesol o jeden percentuálny bod (p. b.) na 25 %, ale najčastejšie spomínanou prekážkou zostal už štvrtý mesiac v rade. Druhým najčastejšie uvádzaným problémom boli dane (21 %). Avšak po dvoch mesiacoch poklesu sa zlepšili očakávania v oblasti podnikateľských podmienok. Zlepšenie v najbližšom polroku očakáva 8 % majiteľov malých amerických firiem, čo je o 2 p. b. viac ako v septembri.