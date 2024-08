Nálada malých podnikov v USA vzrástla v júli na 2,5-ročné maximum

Washington 13. augusta (TASR) - Nálada v malých podnikoch v Spojených štátoch sa v júli zlepšila a dosiahla najvyššiu úroveň za takmer 2,5 roka. To naznačuje, že obavy finančných trhov zo smerovania americkej ekonomiky do recesie po zverejnení správy o raste nezamestnanosti v USA za minulý mesiac boli trochu prehnané. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Národná federácia nezávislých podnikov (NFIB) v utorok uviedla, že jej index optimizmu malých podnikov vzrástol v júli o 2,2 bodu na 93,7 bodu. To je najvyššia hodnota indexu od februára 2022.



Podniky aj naďalej označujú za najväčší problém infláciu. Presne štvrtina z celkovo oslovených majiteľov firiem označila vývoj spotrebiteľských cien za hlavný problém. To je o 4 percentuálne body viac než v júni. Spolu s neistotou v dôsledku blížiacich sa prezidentských volieb v USA, ktoré budú v novembri, tento faktor udržal index pod 50-ročným priemerom 98 bodov už 31. mesiac v rade.



Napriek tomu sa inflačný obraz zlepšuje. Zvyšovanie miezd uviedlo 33 % z celkového počtu anketovaných predstaviteľov podnikov. To je o 5 percentuálnych bodov menej než v júni a najnižší podiel od apríla 2021. O 5 percentuálnych bodov sa znížil aj podiel vlastníkov firiem, ktorí zvýšili priemerné predajné ceny svojich produktov. Zvýšenie cien uviedlo 22 % z celkovo oslovených majiteľov podnikov.