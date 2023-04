Nálada nemeckých firiem v Maďarsku sa zhoršuje

Budapešť 26. apríla (TASR) - Cenové stropy a dane z nadmerných ziskov zavedené maďarskou vládou sa negatívne odrážajú na nálade nemeckých firiem v krajine. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky najnovšieho prieskumu Maďarsko-nemeckej priemyselnej a obchodnej komory. Nemecko je pritom najväčším zahraničným investorom v Maďarsku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Prieskum ukázal, že čo sa týka perspektívy biznisu, bolo hodnotenie zo strany nemeckých podnikov v Maďarsku najhoršie za posledné desaťročie, aj keď ich plány v oblasti investícií a zamestnanosti sa v porovnaní so situáciou spred roka mierne zlepšili. "Ekonomické opatrenia, ktoré vláda prijala od začiatku roka 2022, viedli k poklesu spokojnosti (podnikov)," uviedla obchodná komora. "Tieto opatrenia buď zvýšili záťaž firiem, alebo znamenali priamy zásah do trhového mechanizmu," dodala.



Nemecké podniky v Maďarsku okrem toho vyjadrili obavy z odkladania prístupu Budapešti k fondom Európskej únie, čo je dôsledok sporov medzi EÚ a Maďarskom v súvislosti s dodržiavaním demokratických štandardov. To ovplyvňuje spustenie plánovaných investícií.



Čo sa týka pracovných nákladov, nemecké firmy odhadujú, že v tomto roku sa mzdy zvýšia v priemere o 14 %, čo je približne v súlade s úrovňou z minulého roka. Napriek rastu budú pracovné náklady v Maďarsku naďalej tretie najnižšie v Európskej únii, dodáva prieskum Maďarsko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.