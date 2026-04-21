Nálada nemeckých investorov klesla na najnižšiu úroveň za tri roky
Autor TASR
Berlín 21. apríla (TASR) - Nálada nemeckých investorov zaznamenala tento mesiac výrazný pokles, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za viac než tri roky. Investorov ovplyvňuje najmä vojna na Blízkom východe, ktorej dôsledky pocítili viaceré nemecké podniky. Uviedol to v utorok ekonomický inštitút ZEW, ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, dosiahol v apríli -17,2 bodu, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavoval -0,5 bodu. Nálada nemeckých investorov tak v apríli dosiahla najnižšiu úroveň od decembra 2022.
Údaje sú podstatne horšie aj oproti očakávaniam analytikov oslovených agentúrou Reuters. Analytici s výrazným poklesom počítali, očakávali však, že index dosiahne 5 bodov.
„Ekonomické dôsledky vojny v Iráne sú pre nemeckú ekonomiku omnoho väčšie, než je len rast cien. Firmy sa obávajú dlhodobých výpadkov v dodávkach energií, čo ich odrádza od investícií a oslabuje vplyv vládnych stimulov,“ povedal prezident ZEW Achim Wambach.
Pokles zaznamenal aj index súčasnej ekonomickej situácie, pričom aj v tomto prípade boli výsledky horšie, než sa čakalo. Index dosiahol -73,7 bodu, analytici očakávali, že zaznamená -70 bodov.
