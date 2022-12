Nálada nemeckých investorov sa v decembri zlepšila

Berlín 13. decembra (TASR) - Nálada nemeckých investorov sa v decembri opäť zlepšila, ukázala anketa ekonomického inštitútu ZEW. Finanční experti totiž počítajú v najbližších mesiacoch so spomalením inflácie.



Index ekonomických očakávaní investorov inštitútu ZEW v decembri vyskočil na -23,3 bodu z -36,7 bodu v novembri. Ekonómovia počítali so zvýšením indexu len na -26,4 bodu.



"Veľká väčšina expertov na finančný trh očakáva, že inflácia v nasledujúcich mesiacoch klesne," uviedol šéf ZEW Achim Wambach. "To spoločne s dočasnou stabilizáciou na energetických trhoch viedlo k výraznému zlepšeniu ekonomických vyhliadok."



Obavy, že energetická kríza spôsobí dramatický kolaps ekonomiky, sa v uplynulých týždňoch znížili.



Index hodnotenia aktuálnej ekonomickej situácie si polepšil na -61,4 bodu z -64,5 bodu. Ekonómovia však prognózovali nárast až na -56 bodov.