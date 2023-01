Nálada nemeckých investorov sa v januári prekvapivo výrazne zlepšila

Berlín 17. januára (TASR) - Nálada nemeckých investorov sa na začiatku roka prekvapivo výrazne zlepšila a príslušný index sa dostal do pozitívneho pásma prvýkrát za takmer 1 rok. To signalizuje miernejšiu recesiu najväčšej európskej ekonomiky počas zimných mesiacov, než sa doteraz očakávalo.



Index ekonomického sentimentu centra pre európsky ekonomický výskum ZEW v januári vyskočil na 16,9 bodu z -23,3 bodu v decembri. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali so zlepšením len na -15 bodov. Index sa dostal do pozitívneho teritória prvýkrát od februára 2022.



"Index prvýkrát od februára 2022, čo bol mesiac, keď sa začala vojna na Ukrajine, signalizuje zreteľné zlepšenie ekonomickej situácie počas najbližších šiestich mesiacov," uviedol šéf ZEW Achim Wambach. K januárovému nárastu nálady investorov podľa neho prispelo predovšetkým k zlepšenie situácie na trhoch s energiami a vládne opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu vysokých cien energií.



Index hodnotenia aktuálnej situácie stúpol na -58,6 bodu z -61,4 bodu a sklamal očakávania ekonómov, ktorí prognózovali zvýšenie až na -57 bodov.



Správa ZEW nemala vplyv na euro, ktorého kurz sa po jej zverejnení naďalej pohyboval okolo 1,0815 USD/EUR.