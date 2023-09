Nálada nemeckých investorov sa v septembri zlepšila

Mannheim 12. septembra (TASR) - Dôvera investorov v nemeckú ekonomiku sa tento mesiac zlepšila. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré zverejnil v utorok ekonomický inštitút ZEW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania do najbližších šiestich mesiacov, sa podľa údajov inštitútu ZEW v septembri zvýšil na -11,4 bodu z augustovej úrovne -12,3 bodu.



Pozitívnejšie očakávania pre nemeckú ekonomiku sprevádza výrazne optimistickejší pohľad na vývoj na medzinárodných akciových trhoch, pričom opäť vzrástol podiel investorov, ktorí počítajú so stabilizáciou úrokových sadzieb v eurozóne aj v Spojených štátoch, uviedol prezident inštitútu Achim Wambach.



Čiastkový index súčasných podmienok v najväčšej európskej ekonomike však klesol o 8,1 bodu na -79,4 bodu a dostal sa tak najnižšie za posledné tri roky.