Nálada nemeckých investorov vzrástla, no rast zaostal za očakávaniami
Kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, vzrástol v októbri na 39,3 bodu z 37,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci, uviedol ZEW.
Autor TASR
Berlín 14. októbra (TASR) - Nálada nemeckých investorov sa v októbri zlepšila, rozsah zlepšenia bol však slabší, než sa čakalo. Dlho očakávané zotavovanie najväčšej ekonomiky Európy sa totiž zatiaľ stále odkladá. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW.
Kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, vzrástol v októbri na 39,3 bodu z 37,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci, uviedol ZEW. „Experti stále veria, že situácia sa v strednodobom horizonte zmení,“ povedal prezident ZEW Achim Wambach poukazujúc na rast indexu napriek tomu, že na náladu investorov vplýva pokračujúca geopolitická a ekonomická neistota, ako aj veľa nejasností, čo sa týka implementácie investičného programu nemeckej vlády.
Napriek rastu však index zaostal za očakávaniami ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s jeho rastom na 41 bodov.
Navyše, čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie pokračoval v poklese. Dosiahol -80 bodov oproti -76,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
