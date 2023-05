Nálada nemeckých podnikateľov sa od konca minulého roka zlepšila

Kolín 7. mája (TASR) - Nemecké podniky sa pozerajú do budúcnosti o niečo optimistickejšie než ku koncu minulého roka. Približne 36 % firiem počíta s tohtoročným zvýšením produkcie oproti vlaňajšku, v novembri 2022 to bola asi štvrtina z nich, oznámil Kolínsky inštitút pre výskum ekonomiky IW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podiel firiem, ktoré kalkulujú s obmedzením produkcie, v rovnakom období klesol z 39 % na 36 %. Začiatkom jari podniky v Nemecku hodnotili podmienky v ekonomike celkovo lepšie než na jeseň 2022, uviedol inštitút IW v rámci svojej májovej správy.



Na podnikateľskú klímu pozitívne vplývali celkovo priaznivejšie rámcové podmienky v ekonomike, osobitne zlepšenie dodávok materiálov a viditeľný pokles cien energií.



Pozitívnejšie hodnotenie situácie prevládalo najmä v sektore služieb a v oblasti investičných tovarov. V energetike a stavebníctve vnímala, naopak, väčšina respondentov súčasné podmienky v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška ako horšie.



Zo zlepšenia sentimentu sa zatiaľ nedá odvodiť, že nemecká ekonomika vstupuje do vzostupnej fázy. Nálada je totiž stále výrazne pochmúrnejšia než v predchádzajúcich obdobiach expanzie, upozornil kolínsky inštitút.