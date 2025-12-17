< sekcia Ekonomika
Nálada nemeckých podnikateľov sa v decembri nečakane zhoršila
Autor TASR
Berlín 17. decembra (TASR) - Podnikateľská nálada v Nemecku sa v závere tohto roka nečakane zhoršila. Uviedol to v stredu ekonomický inštitút Ifo, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.
Index podnikateľskej dôvery Ifo dosiahol v decembri 87,6 bodu oproti novembrovej nadol revidovanej hodnote 88 bodov. Údaj za december je horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí počítali s rastom indexu za december na 88,2 bodu z pôvodne uvádzanej novembrovej úrovne 88,1 bodu.
„Tento rok sa v ekonomike nedá počítať so žiadnymi pozitívami,“ povedal vedúci oddelenia výskumov Ifo Klaus Wohlrabe. Nemecká ekonomika by po dvoch rokoch poklesu mala tento rok zaznamenať rast, jeho tempo sa však očakáva na minimálnej úrovni, iba 0,1 %.
Podľa prezidenta Ifo Clemensa Fuesta sú podniky v súvislosti s očakávaniami v prvej polovici budúceho roka pesimistické. Čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie sa nemenil a rok 2025 končí z pohľadu firiem bez akéhokoľvek pocitu optimizmu, dodal Fuest.
