< sekcia Ekonomika
Nálada nemeckých podnikateľov sa v máji nečakane zlepšila
Najväčšia európska ekonomika od pandémie bojuje s problémami a nedokáže nabrať tempo.
Autor TASR
Berlín 22. mája (TASR) - Nálada v nemeckom súkromnom sektore sa v máji nečakane zlepšila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Index podnikateľskej nálady inštitútu Ifo v máji stúpol na 84,9 bodu z aprílových 84,5 bodu. Ekonómovia počítali s poklesom na 84,2 bodu.
„Po marcovom a aprílovom prepade sa podnikateľská nálada v Nemecku mierne zotavila,“ uviedol šéf Ifo Clemens Fuest.
Najväčšia európska ekonomika od pandémie bojuje s problémami a nedokáže nabrať tempo. Intenzívna konkurencia z Číny a vyššie ceny energií majú totiž negatívny vplyv na jej exportne orientovaný model. Prudký rast cien energií vyvolaný vojnou v Iráne tak predstavuje ďalšiu hrozbu pre jej dlho očakávané oživenie.
„Nemecká ekonomika sa aktuálne stabilizuje, situácia však zostáva krehká,“ uviedol Fuest.
Firmy boli v máji o niečo spokojnejšie so svojou aktuálnou prevádzkou a príslušný index hodnotenia aktuálnej situácie vzrástol na 86,1 bodu z aprílových 85,4 bodu.
Vyhliadky na najbližšie mesiace sú tiež menej pesimistické, keď sa index očakávaní zvýšil na 83,8 bodu z 83,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Index podnikateľskej nálady inštitútu Ifo v máji stúpol na 84,9 bodu z aprílových 84,5 bodu. Ekonómovia počítali s poklesom na 84,2 bodu.
„Po marcovom a aprílovom prepade sa podnikateľská nálada v Nemecku mierne zotavila,“ uviedol šéf Ifo Clemens Fuest.
Najväčšia európska ekonomika od pandémie bojuje s problémami a nedokáže nabrať tempo. Intenzívna konkurencia z Číny a vyššie ceny energií majú totiž negatívny vplyv na jej exportne orientovaný model. Prudký rast cien energií vyvolaný vojnou v Iráne tak predstavuje ďalšiu hrozbu pre jej dlho očakávané oživenie.
„Nemecká ekonomika sa aktuálne stabilizuje, situácia však zostáva krehká,“ uviedol Fuest.
Firmy boli v máji o niečo spokojnejšie so svojou aktuálnou prevádzkou a príslušný index hodnotenia aktuálnej situácie vzrástol na 86,1 bodu z aprílových 85,4 bodu.
Vyhliadky na najbližšie mesiace sú tiež menej pesimistické, keď sa index očakávaní zvýšil na 83,8 bodu z 83,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci.