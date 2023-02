Nálada nemeckých podnikateľov sa vo februári zlepšila

Mníchov 22. februára (TASR) - Nálada nemeckých podnikateľov sa tento mesiac zlepšila, čo je ďalší zo série signálov, že najväčšia ekonomika Európskej únie sa aj napriek energetickej kríze a vysokej inflácii postupne zotavuje. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo.



Index podnikateľskej dôvery Ifo dosiahol vo februári 91,1 bodu po januárovej hodnote 90,1 bodu. Napriek zlepšeniu výsledky mierne zaostali za odhadmi analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali so zvýšením indexu na 91,2 bodu. Čiastočne to ovplyvnil čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie, ktorý na rozdiel od očakávaní ekonómov mierne klesol. Celkový index sa však vyvíjal pozitívne a ako povedal šéf Ifo Clemens Fuest, nemecká ekonomika sa postupne dostáva z útlmovej fázy.



Celkový index podnikateľskej dôvery podporil napríklad fakt, že menej nemeckých spoločností pociťovalo vo februári problémy v dodávateľskom reťazci. Zatiaľ čo v januári takéto problémy uviedlo 48,4 % z oslovených firiem, vo februári to bolo 45,4 %, povedal ekonóm Ifo Klaus Wohlrabe. Zároveň dodal, že nemecká ekonomika sa recesii nevyhne, tá by však mala byť iba mierna.