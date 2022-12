Nálada nemeckých spotrebiteľov pokračuje v raste

Berlín 21. decembra (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v Nemecku pokračuje v raste, pričom náladu spotrebiteľov do veľkej miery ovplyvňuje výrazná pomoc štátu na zmiernenie vysokých cien energií. Poukázal na to v stredu zverejnený prieskum inštitútu GfK. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a serveru tradingeconomics.



Index spotrebiteľskej dôvery GfK na mesiac január vzrástol na -37,8 bodu z mierne revidovanej hodnoty -40,1 bodu na december. Pôvodne bol index na december stanovený na -40,2 bodu. Najnovšia hodnota indexu spotrebiteľskej dôvery tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom na -38 bodov.



"Rast indexu tretí mesiac po sebe naznačuje, že spotrebiteľské prostredie sa pomaly začína dostávať z pôvodného prepadu. Svetlo na konci tunela je o trošku jasnejšie," povedal na margo výsledkov expert GfK Rolf Bürkl. Varoval však, že situácia je naďalej neistá a opätovný prepad nie je vylúčený, k čomu by prišlo v prípade ďalšieho zhoršenia geopolitickej situácie a následnému rastu cien energií.



Pod zvýšenie indexu spotrebiteľskej dôvery na január prispeli viaceré čiastkové indexy. Napríklad čiastkový index príjmových očakávaní vzrástol z -54,3 na -43,4 bodu a zlepšil sa aj podindex poukazujúci na ochotu nakupovať. Ten vzrástol z -18,6 bodu na -16,3 bodu.