Nálada nemeckých spotrebiteľov pokračuje v poklese

Norimberg 24. júla (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky pokračuje v poklese. V dôsledku pokračujúcej ekonomickej neistoty domácnosti naďalej radšej šetria a rozsah výdavkov obmedzujú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na prognózy inštitútu pre prieskum trhu GfK.



Index spotrebiteľskej dôvery spoločnosti GfK a inštitútu NIM na mesiac august dosiahol -21,5 bodu oproti hodnote na mesiac júl na úrovni -20,3 bodu. Analytici počítali so zlepšením nálady a rastom indexu na -19,2 %.



„Rast dôvery spotrebiteľov v ekonomiku sa opäť posunulo. Spotrebitelia aj naďalej radšej sporia,“ povedal analytik z NIM Rolf Bürkl s tým, že hodnota indexu poukazujúceho na ochotu sporiť dosiahla 16,4 bodu oproti 13,9 bodu pred mesiacom. To je najvyššia úroveň za takmer 1,5 roka.



Naopak, ochota domácností nakupovať klesla. Čiastkový index dosiahol -9,2 bodu, zatiaľ čo na mesiac júl predstavoval -6,2 bodu. „Hlavnými dôvodmi sú celková neistota, potreba byť pripravený na náročné situácie a vysoké ceny, najmä potravín,“ dodal Bürkl.



Kľúčový čiastkový index ekonomických očakávaní zaznamenal prudký pokles. Z 20,1 bodu pred mesiacom klesol na 10,1 bodu. To znamená ďalší pokles nádejí, že najväčšia ekonomika Európy zaznamená tento rok výraznejšie zotavenie.