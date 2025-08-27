< sekcia Ekonomika
Nálada nemeckých spotrebiteľov pokračuje v poklese
Za výraznejším poklesom nálady nemeckých spotrebiteľov je najmä prudký pokles príjmových očakávaní.
Autor TASR
Norimberg 27. augusta (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky pokračuje v poklese, už tretí mesiac po sebe. Náladu spotrebiteľov ovplyvňujú obavy zo straty pracovného miesta a neistota súvisiaca s ďalším vývojom inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na prognózy inštitútu pre prieskum trhu GfK.
Index spotrebiteľskej dôvery spoločnosti GfK a inštitútu NIM na mesiac september dosiahol -23,6 bodu oproti hodnote na mesiac august -21,7 bodu. Nálada sa tak zhoršila výraznejšie, než očakávali analytici. Tí počítali so zhoršením dôvery spotrebiteľov v ekonomiku, avšak nie takým výrazným. Odhadovali, že index klesne na -22 bodov.
Za výraznejším poklesom nálady nemeckých spotrebiteľov je najmä prudký pokles príjmových očakávaní. „Príslušný čiastkový index dosiahol najnižšiu hodnotu od marca a hral kľúčovú úlohu v poklese celkového indexu spotrebiteľskej nálady,“ povedal analytik inštitútu NIM Rolf Bürkl.
„Zvyšujúce sa obavy zo straty pracovného miesta vedú k tomu, že mnohí spotrebitelia sú opatrní, najmä čo sa týka väčších nákupov,“ dodal Bürkl. Okrem toho spotrebiteľov podľa Bürkla ovplyvňuje aj neistota, ako sa bude vyvíjať inflácia. Viacerí nemeckí spotrebitelia sa obávajú, že geopolitická situácia a dovozné clá uvalené americkou vládou povedú okrem iného k zvýšeniu cien energií.
Nezamestnanosť v Nemecku sa od roku 2022 pomaly zvyšuje a krajina sa blíži k trom miliónom nezamestnaných. Ak sa tak stane, túto hranicu dosiahne Nemecko prvýkrát za posledné desaťročie.
Index spotrebiteľskej dôvery spoločnosti GfK a inštitútu NIM na mesiac september dosiahol -23,6 bodu oproti hodnote na mesiac august -21,7 bodu. Nálada sa tak zhoršila výraznejšie, než očakávali analytici. Tí počítali so zhoršením dôvery spotrebiteľov v ekonomiku, avšak nie takým výrazným. Odhadovali, že index klesne na -22 bodov.
Za výraznejším poklesom nálady nemeckých spotrebiteľov je najmä prudký pokles príjmových očakávaní. „Príslušný čiastkový index dosiahol najnižšiu hodnotu od marca a hral kľúčovú úlohu v poklese celkového indexu spotrebiteľskej nálady,“ povedal analytik inštitútu NIM Rolf Bürkl.
„Zvyšujúce sa obavy zo straty pracovného miesta vedú k tomu, že mnohí spotrebitelia sú opatrní, najmä čo sa týka väčších nákupov,“ dodal Bürkl. Okrem toho spotrebiteľov podľa Bürkla ovplyvňuje aj neistota, ako sa bude vyvíjať inflácia. Viacerí nemeckí spotrebitelia sa obávajú, že geopolitická situácia a dovozné clá uvalené americkou vládou povedú okrem iného k zvýšeniu cien energií.
Nezamestnanosť v Nemecku sa od roku 2022 pomaly zvyšuje a krajina sa blíži k trom miliónom nezamestnaných. Ak sa tak stane, túto hranicu dosiahne Nemecko prvýkrát za posledné desaťročie.