Nálada nemeckých spotrebiteľov sa nečakane zlepšila
Autor TASR
Berlín 22. mája (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ekonomiku sa nečakane zvýšila. Pozitívnejšie sú očakávania vývoja ich príjmov, čo sa odrazilo aj na zlepšení ukazovateľa ochoty nakupovať. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery spoločnosti GfK a inštitútu NIM na mesiac jún vzrástol na -29,8 bodu z predchádzajúcej hodnoty -33,1 bodu. Ekonómovia pritom očakávali pokles nálady a index na úrovni -33,7 bodu až -34 bodov.
Za nečakaným rastom nálady je najmä zlepšenie príjmových očakávaní. Príslušný čiastkový index zaznamenal výrazný rast, keď dosiahol -13 bodov, čo oproti predchádzajúcemu mesiacu predstavuje zvýšenie o 11,4 bodu.
Aj očakávania v súvislosti s ďalším vývojom ekonomiky sa zlepšili. Čiastkový index vzrástol z -13,7 bodu na -11,2 bodu, aj keď mnohí spotrebitelia stále očakávajú, že ekonomické podmienky sa počas nasledujúcich 12 mesiacov zhoršia. Mierne sa zlepšil aj čiastkový index ochoty nakupovať. Z predchádzajúcej hodnoty -14,4 bodu sa posunul na -13,2 bodu.
