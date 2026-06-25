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Nálada nemeckých spotrebiteľov sa opäť zlepšila
Zlepšili sa očakávania spotrebiteľov v súvislosti s ďalším vývojom ekonomiky, ako aj ich finančných príjmov.
Autor TASR
Berlín 25. júna (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ekonomiku pokračuje v raste. Zlepšili sa očakávania spotrebiteľov v súvislosti s ďalším vývojom ekonomiky, ako aj ich finančných príjmov. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie výsledky prieskumu spoločnosti GfK a inštitútu NIM.
Index spotrebiteľskej dôvery GfK a NIM na mesiac júl vzrástol na -29,2 bodu z predchádzajúcej hodnoty na jún na úrovni -29,7 bodu.
Zlepšili sa očakávania vývoja nemeckej ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch, pričom príslušný čiastkový index dosiahol -8,7 bodu. Pred mesiacom vykázal -11,2 bodu.
Rast zaznamenal aj čiastkový index príjmových očakávaní. Zatiaľ čo pred mesiacom dosiahol -13 bodov, najnovšie ho GfK a NIM stanovili na -12,2 bodu. Stále to však znamená prevažovanie pesimizmu, keďže indexy zotrvávajú v mínusových hodnotách.
Mierne sa zhoršila nálada spotrebiteľov z pohľadu ochoty nakupovať. Príslušný čiastkový index dosiahol -13,4 bodu, zatiaľ čo pred mesiacom predstavoval -13,2 bodu. Čo sa týka ochoty sporiť, v tomto smere sa postoj nemeckých spotrebiteľov nezmenil a čiastkový index zotrval na úrovni 13,9 bodu.
Index spotrebiteľskej dôvery GfK a NIM na mesiac júl vzrástol na -29,2 bodu z predchádzajúcej hodnoty na jún na úrovni -29,7 bodu.
Zlepšili sa očakávania vývoja nemeckej ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch, pričom príslušný čiastkový index dosiahol -8,7 bodu. Pred mesiacom vykázal -11,2 bodu.
Rast zaznamenal aj čiastkový index príjmových očakávaní. Zatiaľ čo pred mesiacom dosiahol -13 bodov, najnovšie ho GfK a NIM stanovili na -12,2 bodu. Stále to však znamená prevažovanie pesimizmu, keďže indexy zotrvávajú v mínusových hodnotách.
Mierne sa zhoršila nálada spotrebiteľov z pohľadu ochoty nakupovať. Príslušný čiastkový index dosiahol -13,4 bodu, zatiaľ čo pred mesiacom predstavoval -13,2 bodu. Čo sa týka ochoty sporiť, v tomto smere sa postoj nemeckých spotrebiteľov nezmenil a čiastkový index zotrval na úrovni 13,9 bodu.