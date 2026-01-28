Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
< sekcia Ekonomika

Nálada nemeckých spotrebiteľov sa zlepšuje

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Index spotrebiteľskej dôvery spoločnosti GfK a inštitútu NIM na mesiac február vzrástol na -24 bodov z predchádzajúcej úrovne -26,9 bodu.

Autor TASR
Berlín 28. januára (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ekonomiku zaznamenala začiatkom tohto roka rast, k čomu prispeli najmä pozitívne očakávania v oblasti príjmov a zároveň menšie obavy, čo sa týka inflácie. Informovala o tom agentúra Reuters.

Index spotrebiteľskej dôvery spoločnosti GfK a inštitútu NIM na mesiac február vzrástol na -24 bodov z predchádzajúcej úrovne -26,9 bodu. Výsledok tak prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali s miernejším rastom indexu na -26 bodov.

Výrazne vzrástli očakávania spotrebiteľov, čo sa týka ich príjmov v nasledujúcich 12 mesiacoch. Okrem toho sa zlepšili očakávania v súvislosti s ďalším vývojom ekonomiky a o niečo väčšia je aj ochota spotrebiteľov nakupovať.
.

Neprehliadnite

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami