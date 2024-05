Nálada nemeckých spotrebiteľov vzrástla na najvyššiu úroveň za 2 roky

Berlín 29. mája (TASR) - Nálada nemeckých spotrebiteľov sa naďalej zlepšuje, pričom najnovšie údaje poukazujú na najvyšší optimizmus medzi spotrebiteľmi za viac než dva roky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Index spotrebiteľskej dôvery spoločnosti GfK na jún dosiahol -20,9 bodu. To predstavuje výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcemu indexu na mesiac máj, ktorý po revízii dosiahol -24 bodov. Najnovší údaj zároveň znamená najvyššiu úroveň spotrebiteľskej nálady v Nemecku od apríla 2022.



Výsledky sú omnoho lepšie aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali s rastom indexu iba na -22,5 bodu, pričom vychádzali z pôvodnej hodnoty indexu -24,2 bodu.



Vývoj celkového indexu spotrebiteľskej nálady, ktorý vzrástol štvrtý mesiac po sebe, do veľkej miery ovplyvnili očakávania Nemcov v oblasti vývoja príjmov. Príslušný čiastkový index dosiahol 12,5 bodu oproti predchádzajúcej hodnote 10,7 bodu. To je najvyššia hodnota tohto indexu za 2,5 roka.



Výrazne sa zlepšili aj očakávania Nemcov v súvislosti s celkovým vývojom ekonomiky. Príslušný čiastkový index dosiahol 9,8 bodu, zatiaľ čo jeho predchádzajúca hodnota bola 0,7 bodu. Okrem toho mierne vzrástol čiastkový index sledujúci ochotu nakupovať a, naopak, výrazne klesol podindex poukazujúci na záujem Nemcov šetriť.