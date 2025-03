Nálada nemeckých spotrebiteľov vzrástla, rast bol však minimálny

Berlín 28. marca (TASR) - Nálada nemeckých spotrebiteľov sa zlepšila, avšak iba minimálne, pričom domácnosti sa naďalej zameriavajú na šetrenie. To naznačuje, že aj po predčasných parlamentných voľbách pretrváva medzi spotrebiteľmi neistota. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Index spotrebiteľskej dôvery poradenskej spoločnosti GfK na mesiac apríl dosiahol -24,5 bodu oproti predchádzajúcej hodnote -24,6 bodu. To znamená mierne zlepšenie nálady, avšak horší výsledok, než odhadovali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s rastom indexu na -22,7 bodu.



Na jednej strane sa zlepšili očakávania nemeckých domácností, čo sa týka vývoja ekonomiky a ich príjmov, a vyššia je aj ochota nakupovať, na druhej strane výrazne vzrástol čiastkový index poukazujúci na úsilie šetriť. Ten sa zvýšil z 9,4 bodu na 13,8 bodu, čo je jeho najvyššia hodnota od apríla minulého roka. To podľa ekonómov poukazuje na pokračujúcu neistotu spotrebiteľov a bude na novej vláde, aby ju svojimi krokmi zmiernila.