Nálada nemeckých spotrebiteľov vzrástla

Berlín 29. apríla (TASR) - Nálada nemeckých spotrebiteľov sa zlepšila, k čomu prispeli najmä očakávania domácností v súvislosti s nástupom novej nemeckej vlády. Nádeje, ktoré spotrebitelia do novej vlády a jej hospodárskej politiky vkladajú, dokázali čiastočne kompenzovať aj obavy z neistoty, ktorú vyvoláva colná politika USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Index spotrebiteľskej dôvery poradenskej spoločnosti GfK a norimberského inštitútu NIM na mesiac máj dosiahol -20,6 bodu. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor, index vzrástol o 3,7 bodu.



Znamená to rast spotrebiteľskej nálady už druhý mesiac po sebe, indikátor však zatiaľ stále zotrváva hlboko v mínusových hodnotách. To znamená, že medzi spotrebiteľmi naďalej pretrváva pesimizmus.



Hlavný index podporili ako očakávania vývoja príjmov, tak aj čiastkový index sledujúci ochotu nakupovať. V obidvoch prípadoch indexy výrazne vzrástli. Rast zaznamenal aj čiastkový index ekonomických očakávaní, aj keď iba mierne.



„Ako sa ukazuje, zmeny v americkej obchodnej politike sa zatiaľ na nálade spotrebiteľov veľmi neodrazili. Je vidieť, že spotrebiteľom omnoho viac záleží na tom, aby sa čo najskôr sformovala nová vláda,“ povedal Rolf Bürkl z NIM. Očakáva sa, že nemecký parlament zvolí šéfa CDU Friedricha Merza za spolkového kancelára 6. mája.