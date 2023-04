Nálada nemeckých vývozcov vzrástla na najvyššiu úroveň od invázie

Mníchov 26. apríla (TASR) - Nálada medzi nemeckými exportérmi sa tento mesiac výrazne zlepšila, pričom dosiahla najvyššiu úroveň od začatia vojny na Ukrajine. Poukázali na to najnovšie údaje nemeckého ekonomického inštitútu Ifo.



Inštitút, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters, uviedol, že index očakávaní nemeckých vývozcov vzrástol v apríli na 6,9 bodu z marcovej hodnoty 4,1 bodu. Aprílová hodnota indexu je tak najvyššia od februára 2022.



Za zlepšením nálady je najmä situácia na trhu USA a povzbudzujúci trend v Číne, ktoré zvyšujú dopyt po nemeckom exporte, uviedol šéf prieskumov v Ifo Klaus Wohlrabe. "Po slabom štarte do tohto roka sa export v 2. kvartáli začal opäť zvyšovať," dodal.



V súvislosti s exportnými očakávaniami sa výrazne zlepšila nálada medzi firmami v automobilovom sektore. Optimizmus sa však vrátil aj do chemického priemyslu, v rámci ktorého sa index dostal na najvyššiu úroveň od septembra 2021. Naopak, pri výrobcoch v odvetví elektroniky očakávania vývozu mierne klesli.