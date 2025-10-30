< sekcia Ekonomika
Nálada podnikateľov a spotrebiteľov medzimesačne klesla aj v októbri
Naopak, nálada stavebníkov sa oproti minulému mesiacu mierne zlepšila, zatiaľ čo u podnikateľov v obchode ostala nezmenená, na úrovni minulého mesiaca.
Bratislava 30. októbra (TASR) - Nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov medzimesačne klesla aj v októbri. Indikátor ekonomického sentimentu klesol o 3,8 bodu na úroveň 93,6, čo je najnižšia hodnota od júla 2023. Najvýraznejšie zhoršenie ekonomickej nálady zaznamenali podnikatelia v priemysle, k poklesu dôvery však došlo aj medzi podnikateľmi v službách a u spotrebiteľov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Naopak, nálada stavebníkov sa oproti minulému mesiacu mierne zlepšila, zatiaľ čo u podnikateľov v obchode ostala nezmenená, na úrovni minulého mesiaca. V porovnaní s minulým rokom sa ekonomická nálada zhoršila o 3,9 bodu, za dlhodobým priemerom však zaostáva výrazne, a to o 12,4 bodu.
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v októbri klesol o 6,6 bodu na úroveň -10,3. Na jeho vývoj vplýval pokles očakávanej produkcie aj objednávok. Nižšiu produkciu predpokladajú najmä podniky vo výrobe dopravných prostriedkov, pričom pokles objednávok zaznamenali predovšetkým vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v októbri 2025 klesol o 3,4 bodu na hodnotu -3,7. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa zhoršili všetky ukazovatele indikátora. Podnikateľská situácia sa zhoršila najmä v odvetví informácií a komunikácie, kde zároveň poklesol aj dopyt po službách za posledné tri mesiace. Pesimistickejšie hodnotenia očakávaného dopytu zaznamenali predovšetkým podniky vo finančných a poisťovacích činnostiach.
Indikátor dôvery v obchode si v októbri oproti septembru udržal nezmenenú hodnotu 7,3. Respondenti očakávajú rast podnikateľských aktivít, avšak zároveň negatívne vnímajú zvyšovanie cien tovarov. Najväčší optimizmus v očakávanom raste aktivít prejavili podniky pôsobiace v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel. Naopak, pesimistickejšie hodnotenia vývoja cien prevládali v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach.
V októbri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 1 bod na hodnotu -3, a to vďaka priaznivejším očakávaniam v oblasti zamestnanosti, keď väčšina podnikov predpokladá stabilizáciu jej vývoja.
Medzi slovenskými spotrebiteľmi opäť zavládla nedôvera, aj keď len nepatrná. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 0,5 bodu na úroveň -22,8. Oproti dlhodobému priemeru je nálada horšia o 2,9 bodu. Pokles dôvery prejavili spotrebitelia pri troch zo štyroch zložiek indikátora. Negatívnejšie vnímali vývoj nezamestnanosti, vzrástli aj obavy týkajúce sa vývoja celkovej hospodárskej situácie, ako aj očakávanej finančnej situácie ich domácností. Naopak, mierny optimizmus prejavili vo veci tvorby úspor.
