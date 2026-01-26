< sekcia Ekonomika
Nálada podnikateľov v Belgicku sa v januári medzimesačne zlepšila
Dôvera belgických podnikateľov sa zlepšila v takmer všetkých sektoroch.
Autor TASR
Brusel 26. januára (TASR) - Index podnikateľskej dôvery v Belgicku sa v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšil o 3,8 bodu na úroveň -11 bodov. Decembrová hodnota indexu však bola najnižšia za sedem mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Dôvera belgických podnikateľov sa zlepšila v takmer všetkých sektoroch. Ukazovateľ nálady v odvetví spracovateľského priemyslu sa posilnil na -11 bodov z decembrových -14,8 bodu. Pomohlo tomu zlepšenie objednávok a čiastočne aj optimistickejšie očakávania v oblasti zamestnanosti.
Index nálady v belgickom stavebníctve stúpol na -6,8 bodu z hodnoty -8,3 bodu v predošlom mesiaci. Dôvera v tomto sektore sa pritom zhoršovala od októbra. V januári náladu zlepšili očakávania v oblasti dopytu. Ukazovateľ dôvery v odvetví obchodu sa posilnil na -5,6 bodu z decembrových -13,8 bodu. Tomuto prudkému rastu pomohlo oživenie dopytu. Avšak obchodné firmy plánujú v najbližších troch mesiacoch zredukovať tempo prijímania nových zamestnancov.
Nálada v sektore podnikateľských služieb krajiny sa v januári zhoršila už druhý mesiac po sebe. Ukazovateľ, ktorý ju odzrkadľuje, klesol na -2,7 bodu z úrovne -2,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Spôsobili to pesimistickejšie očakávania v oblasti dopytu.
Dôvera belgických podnikateľov sa zlepšila v takmer všetkých sektoroch. Ukazovateľ nálady v odvetví spracovateľského priemyslu sa posilnil na -11 bodov z decembrových -14,8 bodu. Pomohlo tomu zlepšenie objednávok a čiastočne aj optimistickejšie očakávania v oblasti zamestnanosti.
Index nálady v belgickom stavebníctve stúpol na -6,8 bodu z hodnoty -8,3 bodu v predošlom mesiaci. Dôvera v tomto sektore sa pritom zhoršovala od októbra. V januári náladu zlepšili očakávania v oblasti dopytu. Ukazovateľ dôvery v odvetví obchodu sa posilnil na -5,6 bodu z decembrových -13,8 bodu. Tomuto prudkému rastu pomohlo oživenie dopytu. Avšak obchodné firmy plánujú v najbližších troch mesiacoch zredukovať tempo prijímania nových zamestnancov.
Nálada v sektore podnikateľských služieb krajiny sa v januári zhoršila už druhý mesiac po sebe. Ukazovateľ, ktorý ju odzrkadľuje, klesol na -2,7 bodu z úrovne -2,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Spôsobili to pesimistickejšie očakávania v oblasti dopytu.