Nálada podnikateľov v britskom sektore služieb prudko klesla

Londýn 28. novembra (TASR) - Nálada podnikateľov v britskom sektore služieb klesla tento mesiac najprudšie za posledné dva roky. Čiastočne sa pod to podpísalo rozhodnutie ministerky financií Rachel Reevesovej o prudkom zvýšení daní, ktoré prezentovala koncom októbra v návrhu rozpočtu na budúci rok. Uviedla to vo štvrtok Konfederácia britského priemyslu (CBI). Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa CBI sa index dôvery v sektore spotrebiteľských služieb znížil v novembri na -55 bodov z augustovej úrovne -19 bodov (index sa aktualizuje vždy raz za štvrťrok). Najnovšia úroveň indexu je najnižšia od augusta 2022. Výrazne klesol aj index, ktorý hodnotí podnikové a profesionálne služby. Zatiaľ čo pred tromi mesiacmi dosiahol 9 bodov, teraz klesol na -25 bodov. CBI uskutočnila prieskum na vzorke 441 subjektov v období od 29. októbra do 14. novembra.



Za omnoho prudším poklesom nálady medzi podnikateľmi v oblasti spotrebiteľských služieb je fakt, že výrazne doplatia na prudké zvýšenie daní. Reevesová 30. októbra predstavila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta so zvýšením daní až o 40 miliárd libier (48,06 miliardy eur). To je najvýraznejší rast za posledných 30 rokov, pričom zvýšená daňová záťaž sa vo veľkej miere dotkne práve veľkých zamestnávateľov v oblasti spotrebiteľských služieb. Firmy v tejto oblasti už uviedli, že v nasledujúcom období plánujú menej investovať.



(1 EUR = 0,8323 GBP)