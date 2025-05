Nálada podnikateľov v britskom sektore služieb klesla

Londýn 29. mája (TASR) - Nálada podnikateľov v britskom sektore služieb zaznamenala v ostatnom kvartáli končiacom sa v máji 2,5-ročné minimum. Uviedla to vo štvrtok Konfederácia britského priemyslu (CBI). Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa konfederácie index dôvery v oblasti podnikových a profesionálnych služieb klesol v máji na -43 bodov z februárovej hodnoty -28 bodov (index sa aktualizuje raz za tri mesiace). To je najnižšia úroveň indexu od novembra 2022. Pokles zaznamenala aj nálada medzi firmami v oblasti spotrebiteľských služieb. CBI uskutočnila prieskum na vzorke 215 firiem v období od 28. apríla do 14. mája.



Podnikatelia poukazujú najmä na výrazné zvyšovanie nákladov v súvislosti s tohtoročným rozpočtom, ktorý v októbri minulého roka predložila ministerka financií Rachel Reevesová. Na jeho základe sa v súčasnom rozpočtovom roku, ktorý sa začal v apríli, zvyšujú odvody na zdravotníctvo, podporu v nezamestnanosti, dôchodky a ďalšie sociálne výdavky. Okrem toho sa zvýšila minimálna mzda, a to o takmer 7 %.



V dôsledku toho firmy počítajú s rastom cien v oblasti podnikových a profesionálnych služieb, pričom príslušný čiastkový index zaznamenal najvýraznejší rast za dva roky. Navyše, v dôsledku tohto vývoja plánujú firmy obmedziť investície aj rozsah prijímania nových zamestnancov.